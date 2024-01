Giochi gender neutral | dalla California a Firenze | ' liberiamo l' infanzia dagli stereotipi'

Né 'da femmina' né 'da maschio'. E rosa e blu non devono indicare il pubblico di riferimento ma semplicemente i ...Dal 1°gennaio 2024, quindi, la culturapianta la sua bandiera anche nei negozi per ... ci hanno tenuto a sottolineare i sostenitori di questa norma, eliminare le sezioni dedicate aiper ...In California è entrata in vigore la legge che obbliga i principali rivenditori ad avere una sezione "genderless". Cosa significa ...Fra le donne solo il 16,6% compie studi nelle materie scientifiche, rispetto al 34,5% degli uomini. Con conseguenze durature sulle prospettive di carriera ...