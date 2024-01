Giletti torna in tv | “Cairo mi ha tradito È il momento di dare fiducia ai nuovi vertici Rai”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «Ricevere apprezzamenti da un importante dirigente di RaiUno non può che fare piacere, però la definizione di quello che sarà il mio futuro in Rai, nella stagione 2024-2025, è ancora lontana dall’essere conclusa». Lo ha detto Massimoin una lunga intervista-confessione al settimanale Gente, in edicola da venerdì 5 gennaio.si riferisce agli apprezzamenti ricevuti da parte di Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime di Rai1. «Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi», ha aggiunto, «ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo però che tentare dialla Rai in questosia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. ...

