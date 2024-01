Gigi Buffon sposta il matrimonio con Ilaria D’Amico per “colpa” degli Europei | “Non abbiamo ancora deciso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Questonon s’ha da fare. Parola di. Il ruolo da capo delegazione della Nazionale italiana sta impegnando a tutto tondo l’ex portiere della Juventus, tanto da dover ‘anticipare o posticipare’ le tanto desiderate nozze con la giornalista: “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non”, ha dettoin un’intervista concessa al Corriere della Sera. “Sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione…finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi ...