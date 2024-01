Gigi Buffon | Per l' Europeo sposto il matrimonio con Ilaria D' Amico

Quando si sposaLa scorsa estatee Ilaria D'Amico avevano annunciato il matrimonio previsto per il giugno 2024 ma solo pochi mesi dopo, quando lui è stato nominato Capo Delegazione della ...Da giocatore è stato un`icona. Oggi, insieme al ct Spalletti, è il personaggio più rappresentativo della nazionale italiana. Ogni dichiarazione di, capo delegazione degli azzurri, assume quindi un valore "istituzionale" che ha il suo peso nell`opinione pubblica. Figuriamoci poi se le sue parole toccano un nervo scoperto come le ...Gigi Buffon ha annunciato che non sposerà più Ilaria D’Amico a giugno come era previsto. Gli impegni con la Nazionale lo costringono ad anticipare o posticipare la data.Quando si sposa Gigi Buffon La scorsa estate Gigi Buffon e Ilaria D'Amico avevano annunciato il matrimonio previsto per il giugno 2024 ma solo pochi mesi dopo, quando lui è stato nominato Capo Del ...