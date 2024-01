Gigi Buffon | “Devo spostare le nozze con Ilaria”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024D’Amico si amano e hanno intenzione di passare insieme il resto della loro vita, ma la data del matrimonio è a rischio. Leerano già state programmate, ma un imprevisto ha portato la coppia a dover rivedere i loro piani: “Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso” ha rivelato al Corriere della Sera l’ex portiere, che da agosto riveste il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale. “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante” ha anche detto a proposito della relazione con la giornalista. La scorsa estateD’Amico avevano annunciato il matrimonio previsto per il giugno ...

