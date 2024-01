«Giambruno non ha mai voluto fare causa a Mediaset» Parola dell’avvocato Bernardini De Pace

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «Gentile Direttore, scrivo su mandato di Andreache sottoscrive questa rettifica personalmente. La Stampa, il 6 dicembre 2023, ha pubblicato un articolo, a firma di Ilario Lombardo, dal titolo “va dagli avvocati ora vuole”». Inizia così la precisazioneAnnamariaDeal quotidiano torinese. Secondo quanto riportato dalla legale l’ex compagno della premier Giorgia Meloni non ha maifarall’emittente televisiva in cui lavora da anni. «Con sconcertante dovizia di particolari – aggiunge – è stato raccontato che Andrea, lunedì 4 dicembre 2023, in occasione di un pranzo a Roma, presso “L’Osteria del Sostegno”, ...