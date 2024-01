Gf Vip | Antonella Mosetti choc | “Se non avessi ceduto a delle avances | avrei chiuso con la tv!”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La showgirl, da anni scomparsa dal piccolo schermo, ha spiegato il motivo per cui la sua carriera televisiva ha subìto una battuta d’arresto. L’ex ragazza di Non è la Rai, in una intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato di essere stata ostacolata da un manager con il quale non ha voluto scendere a compromessi: Perché, a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fattoanche pesanti, con acclusa minaccia che, se noncon la tv. E infatti… La sua ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme alla figlia ...