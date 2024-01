GF | Perla Vatiero a cuore aperto | “Penso ancora che Mirko sia l’uomo della mia vita”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneBrunetti è stato ormai eliminato dal Grande Fratello da diverse settimane, ma, la sua ex fidanzata, sembrapensare a lui. Se negli ultimi giorni avevamo avuto la sensazione che la ragazze provasse dell’attrazione per Giuseppe Garibaldi, ieri sera ci ha pensato lei ha chiarire la sua situazione sentimentale. Mirjo enon stanno più insieme, ma lei continua a vederlo come l’unico uomosuae ...