Genovese | “Spente le luci di Natale resta il buio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ una candidatura ufficiosa, quella che Rinoannuncia in un post su Facebook. Una candidatura a sindaco di Avellino, alla testa di una coalizione civica che comprenderà quasi certamente i partiti di centrodestra. “Triste verità quella annunciata dal palco, la notte di capodanno, dal sindaco Festa. Molto triste, per cui non capisco perché urlarla con tanta gioia ed enfasi spropositata, al limite del ridicolo”, scrive. “Allacciate le cinture di sicurezza e – continua parafrasando le parole del sindaco Festa dal palco di Capodanno – preparatevi a decollare, cari concittadini che solo trasferendovi in altre città avete potuto trovare un lavoro. Allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi a decollare verso ospedali di altre regioni, avellinesi che non avete alternativa a sottoporvi a cure e spesso salvare ...