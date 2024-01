Genova fa retromarcia | Tempi affrettati | rischiamo di sbattere

Leggi su affaritaliani

Per alcuni sarà una sorta di resa dei conti all'ombra della Lanterna. Per altri una perdita di tempo. Fatto sta che lunedì 8 gennaio, a, si dovrebbe tenere un incontro per decidere il futuro delle candidature al vertice di Confindustria. Come Affaritaliani.it ha avuto modo di raccontare per prima, infatti, si profila un unicum nella storia di Viale dell'Astronomia: una corsa di due candidati liguri, Antonio Gozzi ed Edoardo Garrone. Che fare? È ovvio che se entrambi dovessero proseguire nella corsa che porta al soglio di Confindustria finirebbero inevitabilmente per scornarsi, spianando la strada a quello che rimane ad oggi il candidato più forte, cioè Emanuele Orsini.