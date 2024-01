Genoa | Thorsby non recupera | out contro il Bologna

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un problema al polpaccio, come anticipato da Gilardino in conferenza, ha fermatoalla vigilia della gara con il. Il norvegese non è partito con i compagni che dopo la seduta di questo ...

Un problema al polpaccio, come anticipato da Gilardino in conferenza, ha fermatoalla vigilia della gara con il Bologna. Il norvegese non è partito con i compagni che dopo la seduta di questo pomeriggio hanno raggiunto il capoluogo emiliano in vista dell'anticipo di domani ...Una sola assenza conclamata "ha un problema al polpaccio" ma alcuni elementi in dubbio per ...sarà tutto il girone di ritorno e mi aspetto che ci porti dai 10 ai 13 gol e faccia grande il...Roma, 04 gen. - (Adnkronos) - Verona, Baroni in conferenza Il tecnico degli scaligeri ha così parlato a due giorni dal match in casa ...Il tecnico finalmente ha problemi di abbondanza. Nasconde le sue scelte, ma davanti dovrebbe toccare a Retegui con Gudmundsson ...