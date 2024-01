Genoa | maxi offerta per Dragusin | beffa Tottenham | resta in Serie A

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo una buona stagione inB, Radusi sta dimostrando un perno importante della difesa delanche inA. Il centrale romeno ha giocato un’ottima prima metà di stagione attirando su di sè gli occhi di diverse squadre che gravitano in zona Europa. La prima a mostrare interesse è stato ilche si è sentito rispondere “35 milioni” alla voce costo del cartellino. Una cifra importante, non di certo improponibile per le casse degli ‘Spurs’, ma sulla quale il club inglese sta ancora riflettendo. Un momento di incertezza del quale potrebbe approfittare il Napoli.-Napoli: l’alI partenopei, per bocca del presidente De Laurentiis, si rinforzeranno sul mercato. Uno dei reparti che necessita maggiormente un ...

Napoli su Dragusin,- offerta De Laurentiis Ilnon abbassa le pretese dai 30 milioni chiesti per il cartellino di Dragusin : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Nel gennaio 2012 va bene all'Inter (GUARIN), alla Lazio (CANDREVA), va male a Milan (LOPEZ),(GILARDINO), Juve (BORRIELLO) e al Napoli (VARGAS). Due colpi nel 2013 che, alla lunga, per ...Radu Dragusin è uno dei pezzi pregiati del mercato del Genoa: pronta già per gennaio un'offerta allettante dalla Serie A ...Il presente dell'Hellas Verona racconta che il club scaligero sta completando numerose uscite dalla propria rosa e non solo tra i giocatori più in auge tra quelli a disposizione di ...