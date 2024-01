Genoa | Gilardino | 'Dragusin professionista esemplare | ma le voci non fanno mai bene'

Il Genoa in questo Calciomercato invernale appena cominciato dovrà difendersi dagli assalti che gli arriveranno per un suo top player difensivo. ... ()

Nell'ultima partita del girone d'andata di Serie A ilsarà impegnato a Bologna , contro la vera sorpresa del campionato. Il tecnico Albertoha studiato bene i felsinei: ' Sarà un test impegnativo contro una squadra che sa giocare molto ...Thorsby non ci sarà, si spera nel recupero dei giocatori con l'influenza. L'allenatore: "Dragusin professionista ...Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell`impegno con il Bologna, che apre la 19ª giornata di Serie A, e ha parlato.Un giorno e sarà partita, la prima del 2024 porta il Genoa in casa della rivelazione Bologna allenata dall'ex giocatore e ex allenatore dei liguri Thiago Motta. A Villa Rostan ha parlato ...