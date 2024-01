Gas | l’ultima bolletta prima dell’addio al mercato tutelato | a dicembre calo del 6 | 7%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Scende il prezzo del gas nell’ultimo monitoraggio dell’Arera,del passaggio dalle tariffe a maggior tutela allibero. Secondo la rilevazione periodica dell’Autorità per l’energia, le famiglie in tutela hanno speso inil 6,7% in meno rispetto a novembre, grazie alla diminuzione del costo della materiae alle temperature sopra le medie. I dati Arera Come spiegato dall’Autorità le quotazioni all’ingrosso del gas di, infatti, alla luce dell’autunno mite che ha permesso di risparmiare quasi la totalità del metano stoccato, sono calate rispetto al mesee il prezzo per i clienti delè arrivato intorno ai 36 euro a megawattora. Per il gas, come per la gestionere e ...