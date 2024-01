Gas e benzina calano | nessuno fa festa? Ecco la sinistra | cosa non vi dicono

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) E ora, come la mettiamo? Il 2024 dell'energia italiana è partito in bellezza coi prezzi di gas ed elettricità che ai minimi da oltre 6 mesi. Bene anche i carburanti, che costano meno del primo gennaio 2023. In termini pratici, secondo le stime dell'Unem, il sistema Italia ha recuperato, nei confronti di fine 2022, 48,4 miliardi di fattura energetica e 6,5 miliardi di quella petrolifera. Anche lo Stato, dopo aver eliminato 365 giorni fa gli sgravi sulle accise dei carburanti, ha 7 miliardi in più in cassa. Andiamo in piazza a festeggiare e ad applaudire il governo? No, perché nei mesi scorsi abbiamo assistito a scene di isteria collettiva per gli aumenti dell'energia e dei carburanti che, a giudizio dell'opposizione, dei giornali e dei commentatori amici erano tutti imputabili alle politiche sbagliate di Palazzo Chigi. Ma evidentemente quando le materie prima aumentano di prezzo è ...