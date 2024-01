G7 in Italia | Meloni chiama Zelensky | “La guerra in Ucraina al centro della nostra Presidenza”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gennaio 2024 – Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’, Volodymyr, la prima con un leader internazionale dall’avviona del G7. Esprimendo solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi su tutto il territorio ucraino, il Presidenteha assicurato che il tema dell’aggressione russa all’sarà alna del G7 e ha confermato il continuo sostegno in ogni ambito del Governono alle Autorità ucraine con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi. (fonte: ...

Giorgia Meloni ' striglia ' il suo partito, in cui non tutti avvertono il peso della "responsabilità" e ' assolve ' Matteo Salvini sul caso ... (ilfogliettone)

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Giorgia Meloni per congratularmi con l' Italia per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Giorgia Meloni per congratularmi con l' Italia per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo ... (iltempo)

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con la premier Giorgia Meloni per '' congratula rsi con l' Italia per aver ... (periodicodaily)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con la premier Giorgiaper ''congratularsi con l'per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo costante sostegno all'interno del G7 e nel percorso di adesione alla Ue dell'Ucraina''. Lo ha ...Insono in media mille le vittime di ingiusta detenzione ogni anno. Bisogna intervenire'. Sono state queste le parole usate da Giorgianel corso della conferenza stampa di fine anno che ...Da Matteo Renzi a Giuseppe Conte, passando per il Pd con Elly Schlein e Carlo Calenda, opposizioni all'attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le parole… Leggi ...ROMA – “Come ribadito anche oggi dal premier Giorgia Meloni, stiamo lavorando per costruire una maggioranza nel Parlamento UE alternativa a quella che ha imposto la propria agenda nel corso dell’ultim ...