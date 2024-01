Futuro Zielinski incerto | ma vuole finire la stagione al Napoli

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza in questo giugno ed è difficile che rimanga a Napoli. Ilario Di Giovambattista di Radio Radio spara la ... (inter-news)

Sembrerebbero esser ormai rimasti ben pochi dubbi in casa Napoli , dove la cessione del centrocampista appare come pura formalità. I dettagli ... (spazionapoli)

La situazione di Zielinski è ancora. in bilico, non ha rinnovato con il Napoli ma non sembra, al momento intenzionato a lasciare i club in questa ... (ilnapolista)

... mentre Osimhen sarà sul mercato, Elmas è andato via,non si sa, Simeone è scontento, la ... Il problema grosso è una chiara visione del Napoli(c'è, non c'è) con acquisti mirati e la ...vuole finire la stagione a Napoli 'L'Inter ha capito che il numero 20 azzurro vuole rimanere in Italia e non teme un ritorno di fiamma di un club dell'Arabia Saudita.ha detto di ...Piotr Zielinski è in scadenza di contratto e sembra ormai lontanissimo dal Napoli, ma terminerà sicuramente la stagione in azzurro.Il giornalista Tony Damascelli ha espresso tutti i suoi dubbi sulla trattativa che porterebbe Zielinski all'Inter a giugno. Le sue parole ...