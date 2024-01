Furbetti del reddito di cittadinanza | scattano le denunce

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Castelfranci, nella giornata di ieri, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino una 30enne e un 40enne del luogo responsabili di aver percepito indebitamente ildi. Entrambi, al fine di ottenere il beneficio, avrebbero fornito false dichiarazioni e omesso di comunicare le dovute informazioni alle Autorità competenti, percependo complessivamente – senza averne diritto – circa 9.200 euro. Quanto emerso dalle verifiche è stato segnalato ai competenti uffici dell’INPS per attivare la procedura di recupero delle somme indebitamente corrisposte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

