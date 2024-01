Fuggono all’alt dei carabinieri | nell’auto 80 chili di hashish “camuffati” da cioccolatini

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Verdello. Ottantadi, confezionati come fossero. Idi Treviglio li hanno sequestrati sabato scorso (30 dicembre) a due uomini di nazionalità marocchina tra i 30 e i 45 anni. I militari li hanno bloccati a bordo di un’auto dopo un breve inseguimento a Lurano, dopo che i due non si erano fermati a un posto di blocco a Verdello. Oltre alla droga, suddivisa in numerosi panetti riposti all’interno del baule posteriore del veicolo, ihanno sequestrato telefoni cellulari e denaro in contante per quasi 400 euro. Dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e portati in carcere a Bergamo. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.