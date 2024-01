Freccette | Humphries trionfa nel Mondiale | piegato il 16enne Littler

Queste le parole di Littler prima della finale contro: " Non sento la pressione. È la ... Spero che i giovani giocatori dipossano guardarmi e vedere che ci si allena, allora si può ...Per questo, il mondo delleprofessionistiche è stato colto di sorpresa dalla rapida ... che si disputerà mercoledì sera all'Alexandra Palace di Londra, Littler affronterà Luke, ...Luke Littler, il baby-fenomeno soprannominato ‘The Nuke’, all’età di soli 16 anni sta riscrivendo la storia delle freccette ai Mondiali in corso in… Leggi ...«Basta calcio, datti alle freccette» gli disse il papà quando lo vide all'opera ... A 12 ha incrociato in un pub Luke Humphries, 12 anni di più: era lui l'avversario di finale. È stato ricevuto in ...