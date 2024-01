Frattamaggiore “Rischiare” è il nuovo singolo di Hykos

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Da venerdì 5 gennaio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che racconta quanto sia limitante tener conto delle eccessive paranoie che tormentano la nostra felicità. Invita ad abbracciare il rischio d’amare anziché temerlo, considerandolo come quell’eventualità in grado di rompere la monotonia. Spesso, il rischio migliora la nostra vita o noi stessi, permettendoci molte volte di perseguire e realizzare un sogno. La canzone ci ricorda che la gioia non è l’opposto del dolore; il dolore è una parte integrante della gioia. Spiega l’artista a proposito del brano: «“” è un brano che ho scritto per cambiare la percezione del rischio, considerarlo come un’opportunità ...