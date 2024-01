Francesco va al pronto soccorso con il mal di gola | muore poco dopo Lo avevano giudicato codice bianco

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un mal ditrasforma l’ultimo giorno del 2023 in una tragedia perDe Paolis, un commesso 44enne del supermercato Tigre all’Eur. Arrivato aldell’ospedale San Camillo la sera del 31 dicembre insole tre ore, lasciando la sua compagna Chiara Romei e due figlie di 3 e 12 anni nel dolore più profondo. La coppia, secondo quanto riportato dal Messaggero, vive un incubo in quella serata fatale. Mentre Roma festeggia l’arrivo del nuovo anno,lotta con un mal diinsopportabile che gli impedisce persino di deglutire. Alle 22.30, una chiamata avvisa Chiara di una “grave situazione” all’ospedale. Al suo arrivo, il compagno è già in condizioni critiche e, ...

