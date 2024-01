FOTO Distributore di carburanti al Rione Libertà perde gasolio | area messa in sicurezza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna copiosa fuoriuscita di liquido infiammabile, probabilmente, si è verificata nel pomeriggio di oggi da una colonnina di undial. L’allarme è scattato attorno alle ore 17 allorché alcuni passanti hanno notato che da una delle colonnine self service delEWA in via Napoli fuoriusciva, senza alcuna autovettura in sosta per il rifornimento, del liquido che si riversava al suolo. E’ stato quindi allertato il Comando dei Vigili urbani che si trova a pochissimi metri di distanza e la Municipale ha a sua volta richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno subito provveduto a mettere inile a recintare la zona per evitare che ...

