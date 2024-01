Formula 1 | Aston Martin | svelata la data di presentazione della AMR24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Anche se manca ancora tanto alla prossima stagione di1, si inizia già a respirare aria di novità. L’ha infatti ufficializzato lain cui verrà presentata la nuova vettura, che verrà guianche nel 2024 dal canadese Lance Stroll e dallo spagnolo Fernando Alonso. I piloti scopriranno la nuovanella giornata di lunedì 12 febbraio, mentre potranno guidarla per la prima volta soltanto in occasione del Filming Day, consentito dai regolamentiF1. L’appuntamento in pista con tutti gli altri team è invece fissato sul Circuito Internazionale di Sakhir, sede del Gran Premio del Bahrain, dal 21 al 23 febbraio. SportFace.

