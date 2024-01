Formia “L’arte di iniziare | percorso nel nuovo anno” | l’iniziativa inaugurata in via Rubino

(Di giovedì 4 gennaio 2024)– “dinel”. E’ il titolo delche si èieri in via, pedonalizzata per l’occasione fino al prossimo 7 gennaio, che sta ospitando gli eventi promossi dalla Pro Loco Città die ricadenti nel ventennale di attività dell’associazione Jazzflirt. Ad aprire “Viain Musica” L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia – “L’arte di iniziare : percorso nel nuovo anno” . E’ il titolo del l’iniziativa che si è inaugurata ieri in via Rubino , pedonalizzata per ... (temporeale.info)

Gruppo dicon Elena Prokopenko "Nei giorni scorsi abbiamo ... sia per, storia, luoghi di culto. Abbiamo ricevuto ...Nelle opere di Raffaele Mollo dove lo stesso artista di, ...tecnica 'per via di levare' così come Michelangelo concepiva'... Tina Colao evidenzia il vivereda 'militante' interprete del ...