Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana | Coppa Italia 2023 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per gli ottavi di finale di. I bianconeri sono i grandi favoriti, quantomeno nella parte bassa del tabellone e vogliono rispettare il pronostico. Sulla carta il match dell’Allianz Stadium si prospetta agevole, ma guai a sottovalutare l’avversario, specialmente se si tratta di unarinata dopo il ritorno di Sabatini. In palio un posto ai quarti contro il Frosinone. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di giovedì 4 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In ...

Roma-Cremonese , le Formazioni ufficiali : pronostico marcatori , ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Reduce dalla sconfitta in ... (ilveggente)

Sconfitto per la prima volta in trasferta in questa stagione in quel di Sydney il Wellington Phoenix ha perso la vetta in solitaria dell’A-League, ... (infobetting)

Sfida salvezza valevole per il sedicesimo turno di Super League greca con il Panaitolikos che riceve in casa il Panserraikos di Pablo Garcia. La ... (infobetting)

Ricordiamo che IDEAWEBTV seguirà in DIRETTA Pro Novara - Saluzzo Calcio da Orbassano, con ampio prepartita,, cronaca LIVE e commenti postpartita. Al termine, tutti gli ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER - HELLAS VERONA ] RISULTATO IN DIRETTA: INTER - VERONA Sabato 6 gennaio 2024 dalle ore 19.45 le, dalle ore 20.Il Napoli è pronto a rituffarsi nella sua stagione, il campionato riprenderà domenica con la trasferta piemontese in casa del Torino che sarà la prima del 2024 per la squadra ...Probabili formazioni Roma-Atalanta - Gli undici possibili titolari scelti da Mourinho e Gasperini per la 19^ giornata di Serie A ...