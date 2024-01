Fontana di Trevi Roma | storia | cosa vedere e curiosità aggiornamento 4 GENNAIO

(Di giovedì 4 gennaio 2024)diLae lesulladidiUltime notizie Ladiè la più celebre e maestosa tra le fontane di; è costruita sulla facciata del Palazzo Conti Poli, edificio storico e sede dell’Istituto centrale per la grafica. Venne commissionata da papa Clemente XI nel 1731 all’architetto italiano Nicola Salvi, che iniziò la costruzione l’anno successivo. I lavori sono stati terminati circa 30 anni dopo, nel 1762, da Giuseppe Pannini, che ne prese le redini dopo che Salvi morì prima di completare la sua opera. Clicca qui per tutte le ultime ...

Visitare Roma e non farsi fotografare davanti alla Fontana di Trevi è davvero impossibile. Ogni turista che approda nella città eterna ha questo ... (funweek)

Roma non smette mai di stupire non solo i turisti che ogni giorno visitano la città eterna e ne restano esterrefatti d alla sua bellezza, ma anche ... (funweek)

... hanno spiegato fonti dei carabinieri dei Nas che li hanno individuati nel centro storico a pochi passi dal Senato e dadi, ma anche a Trastevere e Testaccio e fino a Fiumicino e ai ...Dai controlli svolti dai carabinieri del Nas, infatti, è emerso l'uso di olio contraffatto nei ristoranti vicini al Senato e alladi, ma anche a Testaccio, Trastevere, Fiumicino e ...Roma è ricca di monumenti e attrazioni che i turisti non possono non ammirare. Tante le fontane presenti nella Capitale, tra queste ce ne sono due con alcune statue che sembrano parlare.Si lega al cinema un’altra “usanza” che di tanto in tanto viene ripescata, soprattutto dagli stranieri, quando si trovano di fronte alla Fontana di Trevi. E’ quella del bagno che rimanda al film del ...