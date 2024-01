Follia a Milano | cavo d’acciaio in mezzo alla strada ad altezza uomo Arrestato 24enne | “Volevo divertirmi”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Unsulla, add’, assicurato da un lato a un palo della segnaleticale e dall’altro al corrimano della pensilina della 91, lungo le due corsi di viale Toscana. Una trappola killer per automobilisti e motociclisti di passaggio. Un gioco folle che i tre presunti autori avrebbero messo in atto “per divertirci”, come uno di loro, l’unico bloccato epochi minuti dopo, avrebbe confessato ai carabinieri. Per questo ilA. B., milanese con precedenti, è statonella notte di giovedì con l’ipotesi di tentato omicidio in concorso con ignoti. L’rme L’episodio si è verificato alle 2.35 di notte, quando è scattato l’rme. A chiamare il 112 ...

"Questaci danneggia!" avrebbe tuonato la premier. Non si esclude, nonostante la cautela ... Sono alcune delle accuse mosse alla ministra Santanché , indagata dalla Procura di, e portate ...Come del resto le tante altre commesse in una stagione di comune, nella quale il teorema (... Gdo, apre ail negozio Aldi più grande d'Italia Il gruppo ha inaugurato in viale Monza a ...Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio tre uomini hanno sistemato un grosso cavo d’acciaio in viale Toscana, legandolo alle due ...La testimonianza di un 26enne che si trovava in via Toscana e ha subito chiamato il 112. Arrestato un 24enne: “Ci stavamo annoiando, l’abbiamo fatto per divertirci” ...