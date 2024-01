Flight Risk | Michelle Dockery e Topher Grace nel cast del film diretto da Mel Gibson

Topher Grace e Michelle Dockery saranno due dei protagonisti, accanto a Mark Wahlberg, del thriller, diretto da Mel Gibson. Il progetto sarà prodotto per Lionsgate e segna il ritorno dell'attore dietro la macchina da presa dopo La battaglia di Hacksaw Ridge, arrivato nelle sale nel 2016....to provide ultra - precise data on virtually every aspect of club motion and ball. Trackman ... Veros Real Estate Solutions (Veros®), an industry leader in enterprisemanagement and ...EXCLUSIVE: Topher Grace (That '90s Show) and Michelle Dockery (Downton Abbey: A New Era) have been tapped for roles opposite Academy Award nominee Mark Wahlberg in Flight Risk, the suspense thriller ...Mel Gibson tornerà alla regia in occasione di Flight Risk e nel cast ci saranno anche gli attori Michelle Dockery e Topher Grace.