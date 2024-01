Fiorentina | si avvicina il rientro di Castrovilli Ma potrebbe rimanere fuori rosa

L'unico match già fissato, per il 9, è Bologna -. La cronaca di Milan - Cagliari Il ... Per gli ultimi 20 minuti entra in campo Leao, che all'82' sial 4 - 0 ma manda la palla fuori. ...Il cuore batte forte mentre la carrozza sial punto culminante. Poi un attimo di ... Milan campione d'Italia! Inter e Juve ai piedi del podio dietro a Empoli e, la Roma non è padrona ...Nonostante l’inizio del calciomercato abbia catalizzato su di sé l’attenzione della maggior parte di tifosi della Fiorentina, impegnati ad indagare quali potranno essere i ...Calciomercato Fiorentina, si avvicina sempre di più il primo colpo per i viola: il tedesco Beste sarebbe ad un passo.