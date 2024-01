Fiorentina | il sindaco Nardella | «Serve ristrutturare lo stadio Franchi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La lettera deldi Firenzealle più alte autorità calcistiche e vari ministri per la ristrutturazione delloDariodi Firenze, ha scritto a Giorgetti (Economia e Finanze), Fitto (Affari Europei) e Sangiuliano (Cultura) per quanto concerne la ristrutturazione delloArtemio: contesto dove ladi Commisso sta spingendo. «All’attenzione dei ministri Giancarlo Giorgetti, Raffaele Fitto, Gennaro Sangiuliano. Egregi Ministri, con la presente desidero portare alla vostra attenzione lo stato dell’iter amministrativo in corso relativo al progetto di riqualificazione delloArtemiodi Firenze, inserito dalla FIGC come ...