Fiorentina | accordo trovato | cresce la fiducia per Beste

... Juve elo seguono da tempo con i rossoneri che si sentono in vantaggio in virtù dell'intesa di massima raggiunta nei giorni scorsi con l'entourage del centrocampista. Per l'totale ...Buchanan firmerà unquadriennale fino al 2028 con l'Inter, a circa 1,5 milioni di euro all'... sfiderà nella finalissima di Riyadh una tra Napoli e. Un motivo in più quindi per ...C`è grande fiducia dalle parti di Bagno a Ripoli per quanto riguarda la riuscita dell`operazione Beste, ala offensiva dell`Heidenheim. Questo quanto scrive stamani.Filippo Terracciano è sicuramente uno dei giovani più richiesti del momento: Milan, Juve e Fiorentina lo seguono da tempo con i rossoneri che si sentono in vantaggio in virtù dell'intesa di massima ra ...