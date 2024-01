Fine della Relazione tra Sam Smith e Christian Cowan | Nuovi Orizzonti per il Cantante

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Conclusione del Rapporto tra SamIl rapporto tra Samè arrivato al suo epilogo. Secondo le informazioni divulgate dal DailyMail, l’ultimo incontro pubblico dei due risale al 14 dicembre, in occasione di una festa a New York, dopo la quale hanno preso strade separate. Ilè ora attivo su una chat per appuntamenti nella speranza di ritrovare l’amore con un nuovo compagno La ConfermaSeparazione eInizi Una fonte ha confermato al DailyMail la conclusionetra Sam: “Sam ehanno deciso di metterealla ...