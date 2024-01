‘Finalmente!’ i burattini a Benevento | domani spettacolo alla Cittadelle Welcome

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 5 gennaio alle ore 15.30 andrà in scena presso la Cittadella del, Via San Giovanni Di Dio n. 1,, lodi“Finalmente!”, a cura dell’APS “Tanto per gioco” di Angelo Miraglia, organizzato dall’Associazione “Insieme dopo di noi” e dal CSP – Centro Sociale Polifunzionale – “è più bello insieme”. Lo scopo dell’iniziativa è di chiudere gioiosamente il periodo delle feste natalizie. L’Associazione “Insieme dopo di noi” nasce nell’aprile del 2022 su iniziativa di alcuni familiari di persone con disabilità del CSP “è più bello insieme”, con l’intento di creare le condizioni per un futuro dignitoso per i loro cari, nel momento in cui verrà meno il rapporto familiare; gli obiettivi principali consistono nel progettare il durante e il dopo di noi, lottare ...