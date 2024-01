Ferrari | tutti i segreti della nuova Rossa 2024

Non c’è mai un attimo di tranquillità alla Ferrari : infatti un altro componente pare che stia per lasciare la Rossa Lo scorso anno, precisamente nel ... (sportnews.eu)

Il Genoa batte tutti : il Ferraris è lo stadio 'più pieno' d'Italia

Nessuno come il Genoa. O meglio come i suoi tifosi. Almeno in Italia. Se nella classifica di Serie A il Grifone staziona a mezza via, c'è... (calciomercato)