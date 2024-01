Ferrari | dopo il doloroso addio arriva la notizia più bella | tifosi in visibilio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In arrivo una novità per il marchio delladal prossimo Mondiale. Vicino un accordo con un noto prodotto italiano Bisogna fare alcune distinzioni sugli argomenti che coinvolgono il mondo della: se dal lato sportivo c’è bisogno di lavorare per ottenere il ritorno di un Mondiale, dal punto di vista marketing-pubblicitario laè Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

AGI - Toby Dammit è ubriaco e confuso. Guida una Ferrari 330 LM carrozzata Fantuzzi che gli è stata offerta per fargli accettare la parte in un film ... (agi)

Era un esemplare unico di Spider 330 LM, con carrozzeria Fantuzzi: il proprietatio Massimo Chiappini la lasciò in un'officina per ripararla dopo le ... (ilgiornale)

...partecipare al campionato del mondo rally a partire dal 2025 per farsi trovare pronti due anni...Munari e un team manager visionario come Cesario Fiorio poi "prestato" anche alla F1 e alla...All.: Gasperini SASSUOLO (4 - 3 - 3): Cragno, Missori, Tressoldi,, Viti (1' st Toljan ), ... la classifica degli stadi più cari Con la terza giornata partita ierila pausa per le ...In arrivo una novità per il marchio della Ferrari dal prossimo Mondiale. Vicino un accordo con un noto prodotto italiano ...Pubblicata la graduatoria dei migliori piloti del mondiale di Formula 1 2023. C'è una sorpresa che i fan della Ferrari non gradiscono ...