Ferita a Tirana la notte di capodanno | possibile ritorno oggi in Puglia per la 52enne di Triggiano Già pronto per il ricovero il policlinico di Bari

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Il presidente della RegioneMichele Emiliano nella giornata di martedì, appena appresa la notizia, si è subito attivato per dare supporto ai familiari della signora originaria di, rimastaladida un proiettile vagante. La signora di 52 anni, è ricoverata attualmente nell’Ospedale traumatologico universitario di. “Sono in contatto telefonico da martedì sera con il marito della signorache si trova in questo momento con lei ae ieri mattina aho incontrato un rappresentante della famiglia – spiega il presidente Emiliano – stiamo seguendo il caso e siamo pronti a supportare ...

'Sono in contatto telefonico da ieri sera con il marito della signorache si trova in questo momento con lei ae questa mattina a Bari ho incontrato un rappresentante della famiglia - ...La direttrice della centrale operativa 118, Anna Maria Natola, si sta occupando di coordinare il trasferimento della paziente da Tirana ...