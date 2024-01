Femminile e rétro | questa stagione è l’abbinamento ideale per i pantaloni di velluto a costine

Leggi su amica

(Di giovedì 4 gennaio 2024) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Inutile negare che, con quel suo fascino borghese e un po’, la camicia con fiocco al collo non ci abbia conquistato almeno una volta nella vita. E la cosa sembra ripetersi anche per l’inverno 2023/24. A fare da polo di attrazione sono senza dubbio la sua leggerezza, l’eleganza d’antan e la possibilità di essere declinata in tanti colori e stampe diverse, incontrando così il gusto di ogni singola donna. Ma soprattutto quel dettaglio d’impatto al collo che si può sfoggiare sotto forma di scenografico fiocco oppure (almeno all’apparenza) lascivamente slacciato, magari seguito da uno o due bottoni. Questo caposaldo del guardaroba torna a far parlare di sé, come ci ha dimostrato la maison ...