Femminicidio di Capodanno | il Gip di Tivoli conferma il carcere per l' uomo accusato di aver ucciso la moglie

...attivata dalla Procura di Tivoli la rete sociale per acquisire tutte le informazioni utili per verificare se vi fossero segnali o fattori di rischio tali da consentire di prevenire ilLeggi Anche Sparo a, Meloni fa sapere di essere 'infuriata' e pensa alla sospensione di ... precarietà e omicidi sul lavoro, al mancato contrasto del, al razzismo viscerale ...Resta in carcere Giulio Camilli fermato due giorni fa con l’accusa di aver ucciso la moglie nella loro casa a Sant'Oreste, piccolo comune in provincia di ...Il Gip del Tribunale di Tivoli ha accolto la richiesta di custodia in carcere presentata dalla Procura di Tivoli nei confronti di Giulio Camilli il 73enne gravemente indiziato del delitto ...