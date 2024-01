Femminicidio | dal gip di Tivoli nuovi dettagli | ' Violenze domestiche | impediva alla moglie di uscire'

Porta la moglie già morta in ospedale : “È caduta dalle scale”. Fermato 73enne per femminicidio Aveva Porta to la moglie in ospedale già morta , ... (tpi)

... a volte, violento" che "viveva in una condizione di totale isolamentoresto del mondo, ...per verificare se vi fossero segnali o fattori di rischio tali da consentire di prevenire il... "uomo dispotico e, a volte, violento" e che "viveva in una condizione di totale isolamento...di rischio che saranno ulteriormente approfonditi delineandosi il quadro indiziario di un. ...L'udienza di convalida si è svolta oggi e il pastore 73enne, accusato di omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Le ferite sul cadavere di Rosa D’Ascenzo per i sanitari non sono compatibili con una caduta dalle scale. Per il gip che ha convalidato l’arresto del marito, Giulio Camilli è un uomo “violento e ...