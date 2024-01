Federico scomparso in Germania | “Lo abbiamo ritrovato”

(Di giovedì 4 gennaio 2024)Lo Savio, il ventenne di Aliada giorni in, è stato finalmente. Dopo momenti di angoscia e incertezza, la comunità di Alia può tirare un sospiro di sollievo:è stato trovato in un ospedale di Francoforte. Le circostanze del suo ricovero rimangono ancora avvolte nel mistero. Il sindaco di Alia, Antonino Guccione, ha comunicato la notizia, attesa con trepidazione dalla piccola comunità in provincia di Palermo. “Siamo tutti in attesa di notizie più dettagliate,” ha dichiarato il sindaco, evidenziando che i familiari del ragazzo si preparano a raggiungerlo inper riabbracciarlo. La scomparsa diLo Savio era stata segnalata il 2 gennaio, quando il ragazzo aveva perso i contatti con i suoi amici nella ...

Al momento dell'imbarco - aveva ricostruito -si era agitato e la compagnia aerea aveva deciso di chiamare la polizia. Pensavano fosse ubriaco. Alla fine l'hanno lasciato andare ma gli hanno ..., ricostruisce ancora il padre, non la prende bene ma alla fine si convince e così i compagni di viaggio, dopo una nottata in bianco, lo accompagnano in aeroporto per affidarlo agli ...PALERMO – “Da tempo chiediamo al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, di rendere noto alla città quale sia la visione di rilancio e di sviluppo delle società partecipate. Questa risposta non è mai arr ...È ricoverato in ospedale a Francoforte Federico Lo Savio, il 20enne di Alia (Palermo) di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 gennaio. A confermare il ritrovamento è il sindaco ...