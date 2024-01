Federica Pellegrini diventa mamma | è nata Matilde

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ta. Con un post e una foto sui social è arrivato l'annuncio della nascita della prima figlia con il marito Matteo Giunta, all'ospedale Sacro Cuore di Negrar di Verona. Il 3 gennaio alle 6.51 è, ha scritto il neopapà, che ha parlato di "due giorni complicati". Tra i tanti a fare gli auguri alla coppia anche la Federnuoto, che ha scritto: "Augurissimi!ti aspettiamo in piscina insieme ae papà. Un'altro oro perFede". Auguri da parte di colleghi e campioni, come Massimiliano Rosolino e Gianmarco Tamberi. "Benvenuta piccola", il messaggio di congratulazioni comparso sul profilo Facebook del governatore del Veneto Luca Zaia. Una gravidanza ...

Il 3 gennaio è nata Matilde, primogenita die Matteo Giunta . Cicogna in volo anche per Hilary Duff e Miranda Kerr , quest'ultima in attesa del quarto figlio. Sienna Miller sul ...La Gran Cancelleria ha avviato un procedimento disciplinare a seguito delle accuse di molestie •è diventata mamma. La piccola Matilde è nata all'ospedale Sacro Cuore di ...il giorno prima del tradizionale evento con i giornalisti, i diversi canali di Meloni annunciarono a reti unificate l'appuntamento. Quest'anno sulle bacheche della premier campeggiano gli auguri per ...Ecco come hanno festeggiato l’arrivo del 2024 le celebrità: dai prossimi neo genitori a Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, fino all’eterno Gianni. Tutte le mete scelte, la montagna la più gett ...