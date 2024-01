FdI | Pozzolo sospeso Salvini non deve riferire in Aula Nessun rimpasto Non sono una persona ricattabile

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Precisa. Decisa.. Preparata come sempre. Giorgia Meloni ha risposto puntualmente a tutte le domande dei giornalisti nella conferenza di fine anno diventata di inizio anno a causa della doppia influenza che ha colpito la premier durante le feste di Natale. Su EmanueleMeloni durissima, per orama quasi certa l'espulsione come ha scritto Affaritaliani.it. Difesa di Matteosul caso Verdini-Anas ("Nonin"). Apertura a Mattarella su ambulanti e balneari con modifiche dopo i rilievi del Quirinale sul ddl Concorrenza. Difesa di premierato e autonomia regionale e sul magistrato della Corte dei Conti Marcello Degni la premier chiede a Schlein e a chi lo ha nominato (Gentiloni, ndr) di rispondere dopo l'attacco al governo sulla manovra Segui su ...

"Mi devo scusare per aver rinviato" questa conferenza stampa per "due volte per ragioni di salute, mi spiace che questo abbia generato delle ... (feedpress.me)

Le versioni raccolte dai testimoni sono troppo contrastanti per chiarire in maniera definitiva chi ha esploso quel colpo partito accidentalmente dalla pistola del deputato diEmanuele. Il ...13.40 Meloni:chiestosia sospeso"Ho chiesto chevenga deferito alla commissione dei probiviri diindipendentemente dal lavoro che fa l' autorità competente e che nelle more del giudizio sia ...(LaPresse) - «Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale. Girava con un arma a capodanno e Presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personale ...Roma, 4 gen. (askanews) - "Non sono disposta a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che ho intorno a me non capiscono quella responsabilità". Così la presidente del ...