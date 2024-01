FdI | Meloni | via la fiamma dal simbolo? ' Cose su cui non ho messo la testa'

"Questa accusa di familismo comincia a stufarmi."Su Pozzolo ho chiesto che venga sospeso da: chi ha un'arma ha il dovere di custodirla" ha ... Quanto a Salvini e le inchieste su Denis Verdiniritiene che "Salvini non è chiamato in causa da ...Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Questa accusa di familismo a FdI comincia a stufarmi. Nella attuale legislatura ci sono due famiglie, due coniugi, sono a sinistra, nel Pd e in Sinistra Italiana. Non ho mai ...La maternità come massima spirazione «Non so dirle se la parola aspirazione sia giusta, ma posso dire che da Presidente del consiglio, sono la donna considerata fra le ...