FdI | Meloni | ' non farò questa vita se persone accanto a me non capiscono responsabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Di sicuro non sono disposta a fare, a portare leche porto, se leche ho attono a me nonquella. Per lache abbiamo, per come io sto cercando di affrontare quella, penso sia bene ricordare che non c'è uno che si assume quellae altri a non doverlo fare. Su questo sono rigida". Lo ha detto Giorgia