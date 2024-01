FdI | Meloni | ' accusa di familismo comincia a stufarmi'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Questadia FdI. Nella attuale legislatura ci sono due famiglie, due coniugi, sono a sinistra, nel Pd e in Sinistra Italiana. Non ho mai sentito questae sarebbe stato sbagliato. Chi conosce la politica sa che spesso diventa anche altro, i tuoi amici, i tuoi fidanzati, tua moglie, questo non vuol dire togliere valore alle politiche". Lo ha detto Giorgia. "Come vale per le persone di cui sto parlando, mia sorella è una militante da 30 anni, è dirigente di Fratelli d'Italia, forse potevo metterla in una partecipata statale come fanno altri ma non me la sono sentita", ha sottolineato la premier.

La premier ai giornalisti: 'Nessun bavaglio alla stampa'. Sulle elezioni: 'Non ho deciso se candidarmi in Ue'. Sul ddl Concorrenza, 'la lettera di Mattarella non rimarrà inascoltata'. Poi sul caso ......diindipendentemente dal lavoro che fa l'autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da". Conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia: la ...Non è un bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare di FdI". Lo ha detto in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni sul caso Pozzolo. "Ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla ...Vale per qualsiasi cittadino, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per uno di FdI», ha affermato la premier. E Pozzolo, scandisce Meloni, «doveva essere responsabile con il porto d’armi». La ...