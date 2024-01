Farnesina | Tajani a colloquio con omologa canadese Jolie

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – ll Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, ha avuto un proficuotelefonico con la Ministra degli Esteri del Canada, Mélanie: è quanto si legge in una nota della. Nell’evidenziare lo stato eccellente delle relazioni bilaterali, il Vice Presidenteha illustrato le linee guida della Presidenza italiana del G7, a partire dalla situazione in Medio Oriente e in Ucraina. “Ho voluto ringraziare l’amica Mélanie per lo spirito di collaborazione con cui il Canada guarda all’agenda della presidenza italiana del G7. Roma e Ottawa condividono una visione comune su molti dossier, a cominciare dal sostegno all’Ucraina contro l’invasione russa” – ha affermato ...