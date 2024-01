Fano | esce di strada con l’auto | fugge scalzo per 7km | ruba una bici e picchia gli agenti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Un giorno di ordinaria follia: così si potrebbe definire la folle fuga di un ragazzo 20enne, originario del Senegal e residente a Senigallia, che la sera del 2 gennaio ha seminato caos tra le strade di. L’incidente La folle notte del ragazzo è iniziata la sera del 2 gennaio, quando stava guidando verso le 22:00 sulla statale verso Marotta. Per motivi da accertare il ragazzo sbanda e va fuorie, a causa dei danni subiti,non è in grado di ripartire. A quel punto il ragazzo scende dale, dopo essersi tolto le scarpe, si incammina al buio e al freddo verso Marotta. Verso le 23:30 passano i sanitari di un’ambulanza che lo notano ma non si fermano, anche perché l’uomo non chiede aiuto, ma ritengono opportuno avvisare l’1-1-3 comunicando la presenza di una ...

1' di lettura 22/12/2023 - Pericoloso investimento venerdì mattina ain via della Fornace. Secondo una prima ricostruzione, una vettura condotta da un ultraottantenne sarebbe uscita da un passo privato per poi travolgere inavvertitamente una 40enne del posto che ...Il quadro che neè quello di una popolazione stanziale , presente sul territorio da molto ... Gli anziani del territorio diAdriano, tramandano che anticamente nelle chiese si adoravano i cani,...Il ventenne ha percorso a piedi sette chilometri nella notte sulla statale. Portato in commissariato, gli agenti sono stati costretti a chiamare il 118 per somministrargli un calmante ...URBINO - Terribile schianto tra un pullman - con a bordo ragazzini e parrocchiani di Grottammare in gita ad Urbino - e un'ambulanza della Potes di Fossombrone: lo scontro frontale ...