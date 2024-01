Ex Milan | Paloschi compie 34 anni | come dimenticare il gol al debutto

Le parole di Alberto Paloschi , ex ragazzo prodigio del Milan , che questa stagione riparte in Serie D con il Desenzano Alberto Paloschi è stato un ... (calcionews24)

Curiosità: solo Albertoe Alexandre Pato avevano trovato il gol da più giovani con la maglia delin A ...Chi è Simic Il baby difensore delNon è la prima volta che al vanno in scena queste storie. Un esempio. Nel suo caso sono bastati pochi secondi. Simic spera in una carriera diversa, ...Il più anziano del lotto, Mauro Valentini, viterbese classe ’64, centrale o esterno difensivo (vedi video sotto), è anche quello con più presenze dei tre: 125 con 7 reti (su 398 e 14 da pro), dal ’91 ...Nel 2° posto in B dei lariani c'è molto dell'ex attaccante del Milan che era pure sbarcato in Premier: già 7 gol, sembra tornato ai livelli migliori e sta anche per diventare papà ...