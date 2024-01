Ex Milan | Maldini e il suo primo gol in rossonero | sono passati 37 anni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Oggi, 37fa. Il 4 Gennaio 1987, Paolosegnava in Como-0-1 il suogol in gare ufficiali con la maglia del

In risposta a un VIDEO su Paolo Maldini , è arrivata la storia su Instagram di un altro ex Milan , Demetrio Albertini . Ecco le sue parole (pianetamilan)

Lo sprint per Terracciano e le parole di Giroud sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

l’Atalanta ha eliminato il Sassuolo in Coppa Italia per 3-1 con due gol ed un assist di Charles De Ketelaere . Dopo la vittoria in campionato contro ... (serieanews)

Tra i sostituti che il club sta prendendo in considerazione c'è Ricky Massara , ex romanista, poi alcon cui ha vinto lo scudetto da ds insieme aIl secondo invece è stato, insieme a Paolo, parte del binomio che ha gestito il calciomercato delper quattro anni. Nel 2008, Massara ha collaborato con Walter Sabatini prima nel ...Empoli-Milan, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio 'Carlo Castellani' Domenica 7 Gennaio alle ore 12:30 ...Massara Roma, l’ex Milan si è promesso ai giallorossi! Dal ruolo al legame con Maldini… La ricostruzione della situazione post Tiago Pinto La Roma pensa a Frederic Massara per sostituire il partente T ...